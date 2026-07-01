Ball-Trap Araules
samedi 25 juillet 2026 · Araules
Informations pratiques
Araules
Ball-Trap
En face du Terrain de Foot Araules Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
Ball-trap organise par l’Acca d’Araules. 3 lanceurs dont 1 tour lanceur haut vol.
Buvette et snacking Ouvert à tous.
Tirs à la rosette Tirs à la fourme d’Araules.
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En face du Terrain de Foot Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 61 32
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English :
Clay pigeon shooting event organized by the Acca d’Araules. 3 launchers, including 1 high-altitude launcher.
Refreshments and snacks—Open to everyone.
Target shooting for the rosette—Target shooting for the Fourme d’Araules.
L’événement Ball-Trap Araules a été mis à jour le 2026-07-11 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire