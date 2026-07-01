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AGENDA · Araules

Ball-Trap Araules

samedi 25 juillet 2026 · Araules

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Adresse
En face du Terrain de Foot
Ville
43200 Araules
Département
Haute-Loire
Tarif

Araules

Ball-Trap

En face du Terrain de Foot Araules Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-25

Ball-trap organise par l’Acca d’Araules. 3 lanceurs dont 1 tour lanceur haut vol.
Buvette et snacking Ouvert à tous.
Tirs à la rosette Tirs à la fourme d’Araules.
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En face du Terrain de Foot Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 61 32 

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English :

Clay pigeon shooting event organized by the Acca d’Araules. 3 launchers, including 1 high-altitude launcher.
Refreshments and snacks—Open to everyone.
Target shooting for the rosette—Target shooting for the Fourme d’Araules.

L’événement Ball-Trap Araules a été mis à jour le 2026-07-11 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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