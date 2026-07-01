Informations pratiques

Araules

Ball-Trap

En face du Terrain de Foot Araules Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

Ball-trap organise par l’Acca d’Araules. 3 lanceurs dont 1 tour lanceur haut vol.

Buvette et snacking Ouvert à tous.

Tirs à la rosette Tirs à la fourme d’Araules.

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En face du Terrain de Foot Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 61 32

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English :

Clay pigeon shooting event organized by the Acca d’Araules. 3 launchers, including 1 high-altitude launcher.

Refreshments and snacks—Open to everyone.

Target shooting for the rosette—Target shooting for the Fourme d’Araules.

L’événement Ball-Trap Araules a été mis à jour le 2026-07-11 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire