Lectures sous l’arbre Parking de Chièze, Montbuzat Araules

Parking de Chièze, Montbuzat Impasse de Chièze Araules Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 09:30:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Balade lecture en compagnie d’Olivier Abel autour de son ouvrage Le Oui de Paul Ricœur . Lecture à plusieurs voix. Marche 1h30.
Parking de Chièze, Montbuzat Impasse de Chièze Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com
English :
Stroll with Olivier Abel around his book Le Oui de Paul Ric?ur . Reading in several voices. Walking time: 1h30.
L’événement Lectures sous l’arbre Araules a été mis à jour le 2026-03-04 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire