Lectures sous l’arbre Parking de Chièze, Montbuzat Araules

Lectures sous l’arbre

Parking de Chièze, Montbuzat Impasse de Chièze Araules Haute-Loire

Tarif : 10 EUR

Date :

Début : 2026-08-18 09:30:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Balade lecture en compagnie d’Olivier Abel autour de son ouvrage Le Oui de Paul Ricœur . Lecture à plusieurs voix. Marche 1h30.

+33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com

English :

Stroll with Olivier Abel around his book Le Oui de Paul Ric?ur . Reading in several voices. Walking time: 1h30.

L’événement Lectures sous l’arbre Araules a été mis à jour le 2026-03-04 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire