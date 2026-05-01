Atelier String Art Fête des Mères Atelier Fachines Araules

Araules

Atelier String Art Fête des Mères

Atelier Fachines 215 chemin de Ladrette Araules Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:00:00

fin : 2026-05-27 16:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Crée ton cadeau de Fête des Mères en String Art. Un atelier créatif pour les enfants à partir de 6 ans.

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Atelier Fachines 215 chemin de Ladrette Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 54 62 39 contact@stringart.fr

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English :

Create your Mother’s Day gift with String Art. A creative workshop for children aged 6 and over.

L’événement Atelier String Art Fête des Mères Araules a été mis à jour le 2026-04-28 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire