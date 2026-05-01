Atelier String Art Fête des Mères Atelier Fachines Araules
Atelier String Art Fête des Mères Atelier Fachines Araules mercredi 27 mai 2026.
Araules
Atelier String Art Fête des Mères
Atelier Fachines 215 chemin de Ladrette Araules Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27 16:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Crée ton cadeau de Fête des Mères en String Art. Un atelier créatif pour les enfants à partir de 6 ans.
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Atelier Fachines 215 chemin de Ladrette Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 54 62 39 contact@stringart.fr
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English :
Create your Mother’s Day gift with String Art. A creative workshop for children aged 6 and over.
L’événement Atelier String Art Fête des Mères Araules a été mis à jour le 2026-04-28 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire