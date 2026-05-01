Araules

Bal trad

Salle Polyvalente Araules Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Bal trad animé par Trad O Sucs et la classe de violon du Conservatoire Artistique des Sucs.

Avec la participation des scolaires des écoles privées de St Maurice et Araules et publique de Recharinges.

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Salle Polyvalente Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Trad dance hosted by Trad O Sucs and the violin class from the Conservatoire Artistique des Sucs.

With the participation of schoolchildren from the private schools of St Maurice et Araules and the public school of Recharinges.

L’événement Bal trad Araules a été mis à jour le 2026-05-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire