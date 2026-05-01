Concert Odette & Raoul Boulard Araules
Concert Odette & Raoul Boulard Araules vendredi 29 mai 2026.
Araules
Concert Odette & Raoul Boulard
Chalet du Meygal Araules Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Un duo pop rock rétro-country francophone qui mêle guitares électriques et voix envoûtantes, entre Johnny Cash & June Carter et les Rita Mitsouko, avec une touche Bossa-Rock irrésistible.
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Chalet du Meygal Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
A French-speaking retro-country pop-rock duo that blends electric guitars and haunting vocals, somewhere between Johnny Cash & June Carter and Les Rita Mitsouko, with an irresistible Bossa-Rock touch.
L’événement Concert Odette & Raoul Boulard Araules a été mis à jour le 2026-05-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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