Araules

Concert Odette & Raoul Boulard

Chalet du Meygal Araules Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Un duo pop rock rétro-country francophone qui mêle guitares électriques et voix envoûtantes, entre Johnny Cash & June Carter et les Rita Mitsouko, avec une touche Bossa-Rock irrésistible.

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Chalet du Meygal Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

A French-speaking retro-country pop-rock duo that blends electric guitars and haunting vocals, somewhere between Johnny Cash & June Carter and Les Rita Mitsouko, with an irresistible Bossa-Rock touch.

L’événement Concert Odette & Raoul Boulard Araules a été mis à jour le 2026-05-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire