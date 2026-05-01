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Concert Odette & Raoul Boulard Araules

Concert Odette & Raoul Boulard Araules vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Chalet du Meygal

Ville : 43200 Araules

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Araules

Concert Odette & Raoul Boulard

Chalet du Meygal Araules Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Un duo pop rock rétro-country francophone qui mêle guitares électriques et voix envoûtantes, entre Johnny Cash & June Carter et les Rita Mitsouko, avec une touche Bossa-Rock irrésistible.
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Chalet du Meygal Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

A French-speaking retro-country pop-rock duo that blends electric guitars and haunting vocals, somewhere between Johnny Cash & June Carter and Les Rita Mitsouko, with an irresistible Bossa-Rock touch.

L’événement Concert Odette & Raoul Boulard Araules a été mis à jour le 2026-05-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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