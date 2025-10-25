Informations pratiques

Bourgougnague

Ball-Trap

Bourgougnague Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 09:00:00

fin : 2026-08-15 20:00:00

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16

Durant 4 jours, venez participer au ball-trap. Restauration et buvette sur place. De nombreux lots sont à gagner. Nous vous attendons nombreux !! Pas de nocturne.

Durant 4 jours, venez participer au ball-trap. Restauration et buvette sur place. De nombreux lots sont à gagner. Nous vous attendons nombreux !! Pas de nocturne. .

Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 62 34 83

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English : Ball-Trap

For 4 days, come and take part in the ball-trap. Catering and refreshments on site. Lots of prizes to be won. We look forward to seeing you there!

L’événement Ball-Trap Bourgougnague a été mis à jour le 2026-07-15 par OT du Pays de Lauzun