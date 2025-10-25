Ball-Trap Bourgougnague
vendredi 14 août 2026 · Bourgougnague
Informations pratiques
Bourgougnague
Ball-Trap
Bourgougnague Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 09:00:00
fin : 2026-08-15 20:00:00
Date(s) :
2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16
Durant 4 jours, venez participer au ball-trap. Restauration et buvette sur place. De nombreux lots sont à gagner. Nous vous attendons nombreux !! Pas de nocturne.
Durant 4 jours, venez participer au ball-trap. Restauration et buvette sur place. De nombreux lots sont à gagner. Nous vous attendons nombreux !! Pas de nocturne. .
Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 62 34 83
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English : Ball-Trap
For 4 days, come and take part in the ball-trap. Catering and refreshments on site. Lots of prizes to be won. We look forward to seeing you there!
L’événement Ball-Trap Bourgougnague a été mis à jour le 2026-07-15 par OT du Pays de Lauzun
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