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Cinéma voyageur La Vieille École Bourgougnague

lundi 17 août 2026 · La Vieille École · Bourgougnague

Cinéma voyageur La Vieille École Bourgougnague

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Lieu
La Vieille École
Adresse
295 Route de Lauzun
Ville
47410 Bourgougnague
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Bourgougnague

Cinéma voyageur

La Vieille École 295 Route de Lauzun Bourgougnague Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-08-17

Venez nombreux au cinéma voyageur proposé par la Vieille École. Au programme des projections en plein air/sous chapiteau de courts et longs métrages. Dans l’après-midi, séance jeune public et en soirée tout public, des débats, un repas partagé où vous apportez vos spécialités à faire découvrir.
Venez nombreux au cinéma voyageur proposé par la Vieille École. Au programme des projections en plein air et sous chapiteau de courts et longs métrages. Dans l’après-midi, c’est séance pour jeune public et en soirée pour tout public. Une sélection de films à partager qui n’entrent pas dans le moule standardisé de la diffusion. Des débats pour en discuter. Un repas partagé pour la convivialité. Amenez vos spécialités à faire découvrir.   .

La Vieille École 295 Route de Lauzun Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 22 86 29 

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English : Cinéma voyageur

Come out in large numbers to the traveling movie theater presented by La Vieille École. The program features outdoor screenings and screenings under a big top of both short and feature-length films. In the afternoon, there will be a screening for young audiences, and in the evening, screenings for all ages, along with discussions and a potluck dinner where you can bring your specialties to share.

L’événement Cinéma voyageur Bourgougnague a été mis à jour le 2026-08-06 par OT du Pays de Lauzun

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