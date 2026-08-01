Cinéma voyageur La Vieille École Bourgougnague

Informations pratiques

Bourgougnague

Cinéma voyageur

La Vieille École 295 Route de Lauzun Bourgougnague Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Venez nombreux au cinéma voyageur proposé par la Vieille École. Au programme des projections en plein air/sous chapiteau de courts et longs métrages. Dans l’après-midi, séance jeune public et en soirée tout public, des débats, un repas partagé où vous apportez vos spécialités à faire découvrir.

Venez nombreux au cinéma voyageur proposé par la Vieille École. Au programme des projections en plein air et sous chapiteau de courts et longs métrages. Dans l’après-midi, c’est séance pour jeune public et en soirée pour tout public. Une sélection de films à partager qui n’entrent pas dans le moule standardisé de la diffusion. Des débats pour en discuter. Un repas partagé pour la convivialité. Amenez vos spécialités à faire découvrir. .

La Vieille École 295 Route de Lauzun Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 22 86 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma voyageur

Come out in large numbers to the traveling movie theater presented by La Vieille École. The program features outdoor screenings and screenings under a big top of both short and feature-length films. In the afternoon, there will be a screening for young audiences, and in the evening, screenings for all ages, along with discussions and a potluck dinner where you can bring your specialties to share.

L’événement Cinéma voyageur Bourgougnague a été mis à jour le 2026-08-06 par OT du Pays de Lauzun