Cinéma voyageur La Vieille École Bourgougnague
lundi 17 août 2026 · La Vieille École · Bourgougnague
Informations pratiques
Bourgougnague
Cinéma voyageur
La Vieille École 295 Route de Lauzun Bourgougnague Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Venez nombreux au cinéma voyageur proposé par la Vieille École. Au programme des projections en plein air/sous chapiteau de courts et longs métrages. Dans l’après-midi, séance jeune public et en soirée tout public, des débats, un repas partagé où vous apportez vos spécialités à faire découvrir.
Venez nombreux au cinéma voyageur proposé par la Vieille École. Au programme des projections en plein air et sous chapiteau de courts et longs métrages. Dans l’après-midi, c’est séance pour jeune public et en soirée pour tout public. Une sélection de films à partager qui n’entrent pas dans le moule standardisé de la diffusion. Des débats pour en discuter. Un repas partagé pour la convivialité. Amenez vos spécialités à faire découvrir. .
La Vieille École 295 Route de Lauzun Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 22 86 29
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English : Cinéma voyageur
Come out in large numbers to the traveling movie theater presented by La Vieille École. The program features outdoor screenings and screenings under a big top of both short and feature-length films. In the afternoon, there will be a screening for young audiences, and in the evening, screenings for all ages, along with discussions and a potluck dinner where you can bring your specialties to share.
L’événement Cinéma voyageur Bourgougnague a été mis à jour le 2026-08-06 par OT du Pays de Lauzun
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