Informations pratiques

La Bruffière

BALL-TRAP

Saint-Symphorien La Bruffière Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29 2026-08-30

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Saint-Symphorien La Bruffière 85530 Vendée Pays de la Loire +33 6 11 83 63 08 bougetabruff@gmail.com

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English :

L’événement BALL-TRAP La Bruffière a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Terres de Montaigu