AGENDA · La Bruffière
BALL-TRAP La Bruffière
samedi 29 août 2026 · La Bruffière
Informations pratiques
La Bruffière
BALL-TRAP
Saint-Symphorien La Bruffière Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29 2026-08-30
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Saint-Symphorien La Bruffière 85530 Vendée Pays de la Loire +33 6 11 83 63 08 bougetabruff@gmail.com
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English :
L’événement BALL-TRAP La Bruffière a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Terres de Montaigu