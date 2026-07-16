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AGENDA · La Bruffière

Course COLOR RUN La Bruffière

samedi 29 août 2026 · La Bruffière

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
16:00:00
Ville
85530 La Bruffière
Département
Vendée
Tarif

La Bruffière

Course COLOR RUN

La Bruffière Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 16:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

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La Bruffière 85530 Vendée Pays de la Loire +33 6 40 30 27 05  association.emjoy@gmail.com

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English :

L’événement Course COLOR RUN La Bruffière a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Terres de Montaigu

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