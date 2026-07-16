AGENDA · La Bruffière
Course COLOR RUN La Bruffière
samedi 29 août 2026 · La Bruffière
Informations pratiques
La Bruffière
Course COLOR RUN
La Bruffière Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 16:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
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La Bruffière 85530 Vendée Pays de la Loire +33 6 40 30 27 05 association.emjoy@gmail.com
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English :
L’événement Course COLOR RUN La Bruffière a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Terres de Montaigu