Informations pratiques

La Bruffière

CHATEAU DE L’ECHASSERIE Journées du Patrimoine

Lieu-dit L’Échasserie La Bruffière Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

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Lieu-dit L’Échasserie La Bruffière 85530 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 06 39 17

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English :

L’événement CHATEAU DE L’ECHASSERIE Journées du Patrimoine La Bruffière a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Terres de Montaigu