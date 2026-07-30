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AGENDA · La Bruffière

CHATEAU DE L’ECHASSERIE Journées du Patrimoine La Bruffière

samedi 19 septembre 2026 · La Bruffière

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Lieu-dit L'Échasserie
Ville
85530 La Bruffière
Département
Vendée
Tarif

La Bruffière

CHATEAU DE L’ECHASSERIE Journées du Patrimoine

Lieu-dit L’Échasserie La Bruffière Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

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Lieu-dit L’Échasserie La Bruffière 85530 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 06 39 17 

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English :

L’événement CHATEAU DE L’ECHASSERIE Journées du Patrimoine La Bruffière a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Terres de Montaigu

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