AGENDA · La Bruffière
CHATEAU DE L’ECHASSERIE Journées du Patrimoine La Bruffière
samedi 19 septembre 2026 · La Bruffière
Informations pratiques
La Bruffière
CHATEAU DE L’ECHASSERIE Journées du Patrimoine
Lieu-dit L’Échasserie La Bruffière Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
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Lieu-dit L’Échasserie La Bruffière 85530 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 06 39 17
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English :
L’événement CHATEAU DE L’ECHASSERIE Journées du Patrimoine La Bruffière a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Terres de Montaigu
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