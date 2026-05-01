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BALL TRAP Lieu-dit l’Angevinière Mazières-en-Gâtine

BALL TRAP Lieu-dit l’Angevinière Mazières-en-Gâtine

BALL TRAP Lieu-dit l’Angevinière Mazières-en-Gâtine samedi 30 mai 2026.

Lieu : Lieu-dit l'Angevinière

Adresse : L'Angevinière

Ville : 79310 Mazières-en-Gâtine

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Mazières-en-Gâtine

BALL TRAP

Lieu-dit l’Angevinière L’Angevinière Mazières-en-Gâtine Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-30

Ball trap organisé par les P’tites Pattes 79   .

Lieu-dit l’Angevinière L’Angevinière Mazières-en-Gâtine 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   lesptitespattes79@gmail.com

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English : BALL TRAP

L’événement BALL TRAP Mazières-en-Gâtine a été mis à jour le 2026-05-07 par CC Val de Gâtine