BALL TRAP Lieu-dit l’Angevinière Mazières-en-Gâtine

Mazières-en-Gâtine

BALL TRAP

Lieu-dit l’Angevinière L’Angevinière Mazières-en-Gâtine Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Ball trap organisé par les P’tites Pattes 79 .

Lieu-dit l’Angevinière L’Angevinière Mazières-en-Gâtine 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine lesptitespattes79@gmail.com

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English : BALL TRAP

L’événement BALL TRAP Mazières-en-Gâtine a été mis à jour le 2026-05-07 par CC Val de Gâtine