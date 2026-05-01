BALL TRAP Lieu-dit l’Angevinière Mazières-en-Gâtine
BALL TRAP Lieu-dit l’Angevinière Mazières-en-Gâtine samedi 30 mai 2026.
Mazières-en-Gâtine
BALL TRAP
Lieu-dit l’Angevinière L’Angevinière Mazières-en-Gâtine Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
Ball trap organisé par les P’tites Pattes 79 .
Lieu-dit l’Angevinière L’Angevinière Mazières-en-Gâtine 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine lesptitespattes79@gmail.com
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English : BALL TRAP
L’événement BALL TRAP Mazières-en-Gâtine a été mis à jour le 2026-05-07 par CC Val de Gâtine