Ball-Trap Parranquet
Ball-Trap Parranquet samedi 5 septembre 2026.
Parranquet
Ball-Trap
2625 route de Tendou Parranquet Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-05
L’ACCA de Parranquet (société de chasse) organise un ball-trap le weekend du 5 et 6 septembre en journée et en nocturne le samedi soir jusqu’à minuit.
Inscriptions sur place. 4 fosses.
Buvette et restauration sur place (apportez vos couverts), bourriche.
L’ACCA de Parranquet (société de chasse) organise un ball-trap le weekend du 5 et 6 septembre en journée et en nocturne le samedi soir jusqu’à minuit.
Inscriptions sur place. 4 fosses.
Buvette et restauration sur place (apportez vos couverts), bourriche. .
2625 route de Tendou Parranquet 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 28 96 33 accaparranquet@gmail.com
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English : Ball-Trap
The ACCA de Parranquet (hunting association) is organizing a ball-trap on the weekend of September 5 and 6, during the day and at night on Saturday evening until midnight.
Registration on site. 4 pits.
On-site refreshment and catering (bring your own cutlery), bourriche.
L’événement Ball-Trap Parranquet a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Coeur de Bastides