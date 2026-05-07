Parranquet

Ball-Trap

2625 route de Tendou Parranquet Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

L’ACCA de Parranquet (société de chasse) organise un ball-trap le weekend du 5 et 6 septembre en journée et en nocturne le samedi soir jusqu’à minuit.

Inscriptions sur place. 4 fosses.

Buvette et restauration sur place (apportez vos couverts), bourriche.

L’ACCA de Parranquet (société de chasse) organise un ball-trap le weekend du 5 et 6 septembre en journée et en nocturne le samedi soir jusqu’à minuit.

Inscriptions sur place. 4 fosses.

Buvette et restauration sur place (apportez vos couverts), bourriche. .

2625 route de Tendou Parranquet 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 28 96 33 accaparranquet@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ball-Trap

The ACCA de Parranquet (hunting association) is organizing a ball-trap on the weekend of September 5 and 6, during the day and at night on Saturday evening until midnight.

Registration on site. 4 pits.

On-site refreshment and catering (bring your own cutlery), bourriche.

L’événement Ball-Trap Parranquet a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Coeur de Bastides