Marché gourmand Salle des fêtes Parranquet
Marché gourmand Salle des fêtes Parranquet jeudi 13 août 2026.
Parranquet
Marché gourmand
Salle des fêtes Le Bourg Parranquet Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Vente et dégustation de produits locaux, restauration sur place … le tout dans une ambiance conviviale.
Vente et dégustation de produits locaux, restauration sur place … le tout dans une ambiance conviviale. .
Salle des fêtes Le Bourg Parranquet 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 68 49 56
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English : Marché gourmand
Sale and tasting of local produce, on-site catering … all in a convivial atmosphere.
L’événement Marché gourmand Parranquet a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Coeur de Bastides
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