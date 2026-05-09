Marché gourmand Salle des fêtes Parranquet

Parranquet

Marché gourmand

Salle des fêtes Le Bourg Parranquet Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Vente et dégustation de produits locaux, restauration sur place … le tout dans une ambiance conviviale.

Vente et dégustation de produits locaux, restauration sur place … le tout dans une ambiance conviviale. .

Salle des fêtes Le Bourg Parranquet 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 68 49 56

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English : Marché gourmand

Sale and tasting of local produce, on-site catering … all in a convivial atmosphere.

L’événement Marché gourmand Parranquet a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Coeur de Bastides