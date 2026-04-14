Ballade au marché, Feuillette, Saint-Léger-de-Montbrillais

Ballade au marché Dimanche 3 mai, 08h30 Feuillette Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T08:30:00+02:00 – 2026-05-03T15:00:00+02:00

Fin : 2026-05-03T08:30:00+02:00 – 2026-05-03T15:00:00+02:00

Feuillette 3 rue de chalon Saint-Léger-de-Montbrillais 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « bolic@live.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0605417993 »}]

Ballade dans la joie et la bonne humeur jusqu’au marché de Neuville