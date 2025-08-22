La Route du Vignoble Saint-Léger-de-Montbrillais Vienne

La Route du Vignoble Vélo de route Difficulté moyenne

La Route du Vignoble 86120 Saint-Léger-de-Montbrillais Vienne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 20000.0 Tarif :

Difficulté moyenne

+33 5 49 22 22 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Route du Vignoble

Deutsch : La Route du Vignoble

Italiano :

Español : La Route du Vignoble

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-28 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine