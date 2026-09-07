BALLADE COMMENTÉE – Pointe-Noire en récits, images et rythmes, Église Notre-Dame-de-l’Assomption, Pointe-Noire

Informations pratiques

BALLADE COMMENTÉE – Pointe-Noire en récits, images et rythmes Dimanche 20 septembre, 08h00 Église Notre-Dame-de-l’Assomption Guadeloupe

Prévoir chapeau, bouteille d’eau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Une balade dans la ville, autour des monuments et lieux patrimoniaux de Pointe-Noire. Elle est animée par une archéologue, qui apportera un éclairage historique, architectural et culturel sur les lieux visités.

Durant cette balade, les lauréats du concours de photographie et d’histoire inventée seront invités à déclamer leur récit autour du monument photographié. Cette approche permettra de croiser l’histoire réelle du lieu avec une ré-interprétation poétique, sensible ou imaginaire de celui-ci.

Église Notre-Dame-de-l’Assomption 232 Rue de la Republique, Pointe-Noire 97116, Guadeloupe Pointe-Noire 97116 Guadeloupe Guadeloupe parkings à proximité

Une balade dans la ville, autour des monuments et lieux patrimoniaux de Pointe-Noire. Elle sera animée par une archéologue, qui apportera un éclairage historique, architectural et culturel sur les à…

©Yolande Éliézer