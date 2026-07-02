Informations pratiques

Montcabrier

Ballade dans la Vallée de la Thèze

Le bourg Montcabrier Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

En lien avec les Journées Européennes du Patrimoine et l'exposition de photos de Rhiain Lefton, le Musée de Préhistoire de Sauveterre-la-Lémance propose une ballade autour de la préhistoire et les paysages dans la Vallée de la Thèze.

La ballade et discussion seront menées par Alain Turq, préhistorien et conservateur du musée, préalablement conservateur en chef du patrimoine au Musée National de Préhistoire des Eyzies.

En lien avec les Journées Européennes du Patrimoine et l'exposition de photos de Rhiain Lefton, le Musée de Préhistoire de Sauveterre-la-Lémance propose une ballade autour de la préhistoire et les paysages dans la Vallée de la Thèze.

La ballade et discussion seront menées par Alain Turq, préhistorien et conservateur du musée, préalablement conservateur en chef du patrimoine au Musée National de Préhistoire des Eyzies.

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Le bourg Montcabrier 46700 Lot Occitanie +33 5 53 40 73 03

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English :

In conjunction with European Heritage Days and the Rhiain Lefton photo exhibition, the Museum of Prehistory in Sauveterre-la-Lémance is offering a walking tour exploring prehistory and the landscapes of the Thèze Valley.

The walk and discussion will be led by Alain Turq, prehistorian and museum curator, formerly chief heritage curator at the National Museum of Prehistory in Les Eyzies.

L’événement Ballade dans la Vallée de la Thèze Montcabrier a été mis à jour le 2026-07-02 par OT CVL Vignoble