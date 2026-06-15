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Marché aux puces et brocante à Montcabrier Montcabrier

Marché aux puces et brocante à Montcabrier Montcabrier

Marché aux puces et brocante à Montcabrier Montcabrier samedi 15 août 2026.

Adresse : Le bourg

Ville : 46700 Montcabrier

Département : Lot

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Montcabrier

Marché aux puces et brocante à Montcabrier

Le bourg Montcabrier Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 07:00:00
fin : 2026-08-15 19:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Comme tous les ans pour le 15 août, l'Inter association de Montcabrier organise une grande-brocante au cœur de la bastide.

Comme tous les ans pour le 15 août, l'Inter association de Montcabrier organise une grande-brocante au cœur de la bastide.

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Le bourg Montcabrier 46700 Lot Occitanie +33 7 57 09 77 44 

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English :

As it does every year on August 15, the Inter Association of Montcabrier is organizing a large flea market in the heart of the town.

L’événement Marché aux puces et brocante à Montcabrier Montcabrier a été mis à jour le 2026-06-15 par OT CVL Vignoble

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