Ballade irlandaise Juvigny-le-Tertre Juvigny les Vallées

Informations pratiques

Juvigny les Vallées

Ballade irlandaise

Juvigny-le-Tertre 1 Rue de Mortain Juvigny les Vallées Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 15:30:00

fin : 2026-10-10 16:15:00

Date(s) :

2026-10-10

Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre porté par le Département de la Manche

Rentre chez toi, Padraig, rentre chez toi ! Ta femme attend un bébé fort comme un chêne, un vrai géant ! Rentre chez toi, Padraig, c’est le moment ! Eh !… Ce n’est pas tous les jours qu’on entend un crabe parler… Où l’on croise des frères qui tombent dans des puits, des lunettes de soleil sur des éléphants gris, des coqs qui font ami ami avec des souris… Quel embrouillamini !

Durée 40 min.

Âge 4 ans +. .

Juvigny-le-Tertre 1 Rue de Mortain Juvigny les Vallées 50520 Manche Normandie +33 2 33 77 70 10

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English : Ballade irlandaise

L’événement Ballade irlandaise Juvigny les Vallées a été mis à jour le 2026-08-25 par CD50 Culture