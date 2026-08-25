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AGENDA · Juvigny les Vallées

Ballade irlandaise Juvigny-le-Tertre Juvigny les Vallées

samedi 10 octobre 2026 · Juvigny-le-Tertre · Juvigny les Vallées

Ballade irlandaise Juvigny-le-Tertre Juvigny les Vallées

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Juvigny-le-Tertre
Adresse
1 Rue de Mortain
Ville
50520 Juvigny les Vallées
Département
Manche
Tarif

Juvigny les Vallées

Ballade irlandaise

Juvigny-le-Tertre 1 Rue de Mortain Juvigny les Vallées Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 15:30:00
fin : 2026-10-10 16:15:00

Date(s) :
2026-10-10

Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre porté par le Département de la Manche

Rentre chez toi, Padraig, rentre chez toi ! Ta femme attend un bébé fort comme un chêne, un vrai géant ! Rentre chez toi, Padraig, c’est le moment ! Eh !… Ce n’est pas tous les jours qu’on entend un crabe parler… Où l’on croise des frères qui tombent dans des puits, des lunettes de soleil sur des éléphants gris, des coqs qui font ami ami avec des souris… Quel embrouillamini !

Durée 40 min.
Âge 4 ans +.   .

Juvigny-le-Tertre 1 Rue de Mortain Juvigny les Vallées 50520 Manche Normandie +33 2 33 77 70 10 

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English : Ballade irlandaise

L’événement Ballade irlandaise Juvigny les Vallées a été mis à jour le 2026-08-25 par CD50 Culture

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