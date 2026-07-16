Ballade pour un violoncelle piccolo Hager Hanana Église de Lanloup Lanloup
samedi 19 septembre 2026 · Église de Lanloup · Lanloup
Informations pratiques
Lanloup
Ballade pour un violoncelle piccolo Hager Hanana
Église de Lanloup 1 Route de la Mer Lanloup Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19 22:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’association Musique en Armor accueillera Hager Hanana, violoncelliste franco-tunisienne, pour un récital intitulé Ballade pour un violoncelle piccolo . Elle y interprétera le programme de son CD à succès du même nom, récompensé par 5 Diapasons, réunissant des œuvres de Weiss, Abel, Bach et Biber. .
Église de Lanloup 1 Route de la Mer Lanloup 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 89 10 35 32
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English :
L’événement Ballade pour un violoncelle piccolo Hager Hanana Lanloup a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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