AGENDA · Lanloup
Vide grenier Lanloup
mercredi 5 août 2026 · Lanloup
Informations pratiques
Lanloup
Vide grenier
bourg Lanloup Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 08:00:00
fin : 2026-08-05 18:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Foire à tout au bourg, buvette et restauration sur place. Concert à 19h. .
bourg Lanloup 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 18 19 12 86
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English :
L’événement Vide grenier Lanloup a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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