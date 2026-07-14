Informations pratiques

Lanloup

Vide grenier

bourg Lanloup Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 08:00:00

fin : 2026-08-05 18:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Foire à tout au bourg, buvette et restauration sur place. Concert à 19h. .

bourg Lanloup 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 18 19 12 86

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English :

L’événement Vide grenier Lanloup a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol