Informations pratiques

Camaret-sur-Mer

Bal(l)ade (ra)contée sur les traces de St Pol Roux

Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:00:00

fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22

Pendant les mois de juillet et d’août, du mercredi au samedi, retrouvez le guide-conférencier Patrice devant l’Office du Tourisme de Camaret à 09h00 pour une bal(l)ade (ra)contée sur les traces de St Pol Roux.

Depuis les quais jusqu’aux ruines du manoir, en passant par l’Hôtel Marine, la chapelle de Rocamadour, les menhirs de Lagadjar, la déambulation animée vous fera passer par des lieux qui ont marqué la vie camarétoise du poète.

Durée : 3 heures. Pendant l’interlude de 20 min, prévoir véhicule ou covoiturage.

A partir de 8 ans.

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Prévoir de bonnes chaussures. Exclusivement en extérieur.

Patrice peut se réserver le droit d’annuler sa prestation selon les conditions météorologiques. Participation libre au chapeau. Réservation souhaitée au 06 27 32 80 38. 15 personnes maximum. .

Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 27 32 80 38

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English :

L’événement Bal(l)ade (ra)contée sur les traces de St Pol Roux Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime