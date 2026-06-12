Les concerts de l’été chez Germaine Camaret-sur-Mer mercredi 29 juillet 2026.

Camaret-sur-Mer

Les concerts de l’été chez Germaine

Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Concert Dhamma Djara Max Léo

Reggae Roots Rock .

Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 2 98 73 37 50

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English :

L’événement Les concerts de l’été chez Germaine Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime