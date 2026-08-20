Ballet russe, Victoria Hall, Genève

Informations pratiques

Ballet russe Vendredi 23 avril 2027, 19h30 Victoria Hall

Orchestre de la Suisse Romande | rue Bovy-Lysberg 2 | 1204 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-23T19:30:00+02:00 – 2027-04-23T21:30:00+02:00

Fin : 2027-04-23T19:30:00+02:00 – 2027-04-23T21:30:00+02:00

Tugan Sokhiev direction

Michiaki Ueno violoncelle

Hector Berlioz

Carnaval romain, ouverture caractéristique, op. 9

Antonín Dvořák

Concerto pour violoncelle et orchestre en si mineur, op. 104

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Le Lac des cygnes, suite d’orchestre, op. 20a

Tugan Sokhiev, dans son nouveau rôle de chef principal de notre orchestre, propose une immersion dans l’univers du ballet romantique avec le Lac des cygnes. Accompagné du violoncelliste Michiaki Ueno, lauréat du Concours de Genève 2021, ce concert promet grandes émotions, exubérance romantique et virtuosité orchestrale.

Le Carnaval romain de Berlioz ouvre la soirée avec énergie tandis que le Concerto pour violoncelle de Dvořák contraste par la nostalgie qu’exprime le compositeur pour son pays natal. Puis, Tugan Sokhiev signe sa propre suite du Lac des cygnes de Tchaïkovski, condensant les moments emblématiques du ballet dans une lecture personnelle, dramatique et intensément narrative.

Un concert éclatant pour marquer ce nouveau chapitre de l’OSR.

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « phone », « value »: « +41228070000 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts/evenement/concert/ballet-russe »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

Ballet russe

© Seiji Okumiya