Ballet sur grand écran woolf works Cinéma le Sélect Granville

Ballet sur grand écran woolf works

Cinéma le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-09 17:00:00

fin : 2026-03-09 20:00:00

Date(s) :

2026-03-09

De Wayne McGregor, avec Natalia Osipova, William Bracewell, Marcelino Sambé

Durée 2h45 .

Cinéma le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ballet sur grand écran woolf works

L’événement Ballet sur grand écran woolf works Granville a été mis à jour le 2026-02-21 par OTGTM BIT Granville