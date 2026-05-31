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bAlllAd, Avenue Henri-Barbusse, Villeurbanne

bAlllAd, Avenue Henri-Barbusse, Villeurbanne

bAlllAd, Avenue Henri-Barbusse, Villeurbanne samedi 20 juin 2026.

Lieu : Avenue Henri-Barbusse

Adresse : Avenue Henri-Barbusse 69100 Villeurbanne

Ville : 69100 Villeurbanne

Département : Métropole de Lyon

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

bAlllAd Samedi 20 juin, 17h00 Avenue Henri-Barbusse Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T17:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:40:00+02:00
Fin : 2026-06-20T17:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:40:00+02:00

Cette compagnie de transports auditifs vous propose une bAlllAd d’un nouveau genre, carburant à la sympathie et la bonne humeur. Vous partirez en déambulation équipés de casques sans fil. Et Bertrand, le commandant sonore, vous laissera progressivement prendre les commandes de l’expédition…

Places limitées
Tout public

Avenue Henri-Barbusse Avenue Henri-Barbusse 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Cette compagnie de transports auditifs vous propose une bAlllAd d’un nouveau genre, avec des casques sans fil.

© Jerome Halatre

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