bAlllAd, Avenue Henri-Barbusse, Villeurbanne
bAlllAd, Avenue Henri-Barbusse, Villeurbanne samedi 20 juin 2026.
bAlllAd Samedi 20 juin, 17h00 Avenue Henri-Barbusse Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T17:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:40:00+02:00
Fin : 2026-06-20T17:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:40:00+02:00
Cette compagnie de transports auditifs vous propose une bAlllAd d’un nouveau genre, carburant à la sympathie et la bonne humeur. Vous partirez en déambulation équipés de casques sans fil. Et Bertrand, le commandant sonore, vous laissera progressivement prendre les commandes de l’expédition…
Places limitées
Tout public
Avenue Henri-Barbusse Avenue Henri-Barbusse 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Cette compagnie de transports auditifs vous propose une bAlllAd d’un nouveau genre, avec des casques sans fil.
© Jerome Halatre
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