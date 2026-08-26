Bamby Espace Julien Marseille 6e Arrondissement
vendredi 5 février 2027 · Espace Julien · Marseille 6e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 6e Arrondissement
Bamby
Vendredi 5 février 2027 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 18 – 18 – 23 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-05 20:00:00
fin : 2027-02-05
Date(s) :
2027-02-05
Bamby en concert à l’Espace Julien Marseille
Originaire de la Guyane, Bamby est l’artiste féminine la plus écoutée de ce territoire et est une figure incontournable de la musique aux Antilles. Elle défend sur scène sa position de Reine du Dancehall à travers ses titres énergiques, aux influences bouyon, shatta et dancehall, lors de concerts bouillants !
Suivie par près de 500k personnes sur Instagram, Bamby c’est aussi plus d’un 1 million auditeurs mensuels sur Spotify, près de 8 millions de vues pour son clip Gangsta en featuring avec Himra et un titre de platine avec le morceau “Pas Jalouse” en featuring avec Kerchak.
En 2026, elle marque les esprits avec une performance remarquée aux Flammes et un passage très attendu sur la scène de We Love Green. Portée par cet élan, Bamby sera en tournée dans toute la France dès l’automne 2026, avec un concert à Paris le 20 octobre 2026. .
Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 24 34 10 contact@espace-julien.com
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English :
Bamby in concert at the Espace Julien in Marseille
L’événement Bamby Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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