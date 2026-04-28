Dispo -Dating show Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Dispo -Dating show

Vendredi 4 septembre 2026 à partir de 21h. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 21:00:00

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

dispo, c’est un spectacle de dating animé par deux prestidigitateurs de l’amour Rayane Cenzo & Nathan Pepe, à l’Art Dû

Franchement, l’amour, c’est tous les Jours, pas besoin d’une journée pour n0us le rappeler. BAH SI EN FAIT. Le meilleur dating show de France débarque à Marseille, pour la date phare de sa tournée d’hiver 2026 la St-Valentin !!!!



dispo, c’est un spectacle de dating animé par deux prestidigitateurs de l’amour Rayane Cenzo & Nathan Pepe.



Le concept ? Deux célibataires se rencontrent pour la première fois sur scène, le tout les yeux bandés et devant un public ultra-bienveillant.



C’est ni une soirée de célibs, ni un speed-dating c’est juste deux animateurs drôles (surtout Rayane) et vulnérables (surtout Nathan) qui essayent de faire viber deux personnes trop mimis.



Que tu sois solo, en duo ou en ékip pour cette Saint-Valentin… viens voir des gens tomber amoureux !! PS: Tu veux candidater à dispo pour passer sur scène ?

Envoie-nous un mp sur instagram @dispodating <3 . Théâtre L'Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

dispo is a dating show hosted by two prestidigitators of love: Rayane Cenzo & Nathan Pepe, at l’Art Dû

L’événement Dispo -Dating show Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-28 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille