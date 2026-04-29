Tania Dutel Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement
Tania Dutel Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement vendredi 11 septembre 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Tania Dutel
Du vendredi 11 au samedi 12 septembre 2026 à partir de 21h. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11 21:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-11
L’Art Dû présente le nouveau spectacle de Tania Dutel
3 spectacles Des centaines de scènes. Et toujours aucune intention de se calmer.
Tania Dutel revient avec un quatrième spectacle inédit et elle a choisi Marseille pour le tester… pour la première fois !
Tu la connais ? Alors tu sais jusqu’où elle peut aller. Bonne nouvelle elle a gardé sa patte Mauvaise nouvelle elle va encore aller loin .
Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
L’Art Dû presents Tania Dutel’s new show
L’événement Tania Dutel Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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