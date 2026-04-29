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Tania Dutel Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Tania Dutel Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement vendredi 11 septembre 2026.

Lieu : Théâtre L'Art Dû

Adresse : 83 rue Marengo

Ville : 13006 Marseille 6e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 11 septembre 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 22 22 22

Marseille 6e Arrondissement

Tania Dutel

Du vendredi 11 au samedi 12 septembre 2026 à partir de 21h. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11 21:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-11

L’Art Dû présente le nouveau spectacle de Tania Dutel
3 spectacles Des centaines de scènes. Et toujours aucune intention de se calmer.

Tania Dutel revient avec un quatrième spectacle inédit et elle a choisi Marseille pour le tester… pour la première fois !

Tu la connais ? Alors tu sais jusqu’où elle peut aller. Bonne nouvelle elle a gardé sa patte Mauvaise nouvelle elle va encore aller loin   .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

L’Art Dû presents Tania Dutel’s new show

L’événement Tania Dutel Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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