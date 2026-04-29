Ariane Brodier Bonne Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Ariane Brodier Bonne

Vendredi 11 septembre 2026 à partir de 19h30. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Un spectacle cash, drôle, touchant et libérateur avec Ariane Brodier au théâtre l’Art Dû Marseille

Un homme bon, c’est une qualité.Une femme bonne… c’est tout de suite plus compliqué.



Sept ans après “Mytho” son spectacle sur la Mythologie Grecque mis en scène par Jarry, Ariane Brodier revient avec Bonne, un one-woman-show mordant mis en scène par Kevin Levy.

Elle y démonte avec humour et tendresse toutes les étiquettes qu’on colle aux femmes bonne mère, bonne copine, bonne a tout faire, bonne à marier… ou juste “bonne” ?



Dans ce spectacle plus personnel, Ariane se dévoile, partage ses contradictions, ses expériences, ses fêlures aussi — toujours avec autodérision et franchise.

Et si on arrêtait de vouloir être bonne partout, pour simplement être soi ?



Mise en scène Kévin Lévy

Spectacle écrit par Ariane Brodier et Vincent Leroy .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Ariane Brodier puts on a hard-hitting, funny, touching and liberating show at the Théâtre l’Art Dû in Marseille

L’événement Ariane Brodier Bonne Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille