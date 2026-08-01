Fête de l’Assomption à Notre-Dame de la Garde place du Colonel Edon Marseille 6e Arrondissement
vendredi 14 août 2026 · place du Colonel Edon · Marseille 6e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 6e Arrondissement
Fête de l’Assomption à Notre-Dame de la Garde
Du vendredi 14 au samedi 15 août 2026 le vendredi à partir de 10h. À partir de 19h. place du Colonel Edon Basilique Notre-Dame de la Garde Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-14
La basilique étant dédiée à la Vierge Marie, la célébration de l’Assomption est chaque année un moment fort.
Le vendredi 14 août au soir, fidèles, Marseillais et visiteurs sont invités à se rassembler pour la traditionnelle procession aux flambeaux jusqu’à la Bonne Mère.
A partir de 19h rassemblement place du Colonel-Edon, char Jeanne d’Arc (13006)
A 20h30 départ de la procession aux flambeaux depuis la place du Colonel-Edon en direction de Notre-Dame de la Garde.
A l’arrivée messe de l’Assomption en plein air, célébrée au pied de la basilique.
Le samedi 15 août, jour de l’Assomption, les célébrations se poursuivront tout au long de la journée avec plusieurs messes, le chapelet et une procession autour de la basilique.
Messes à Notre-Dame de la Garde à 8 h • 9 h • 10 h • 11 h • 12 h • 16 h 30
Chapelet à la basilique à 15h.
Procession autour de la basilique, suivie du salut du Saint-Sacrement à 15h30
Accès
Le 14 août, en raison de la procession et de la forte affluence attendue, la circulation sera interdite dès 18 h montée de l’Oratoire et rue Fort-du-Sanctuaire. La circulation sera également difficile dans le secteur de la colline de la Garde.
Des navettes gratuites sont mises en place entre le Vieux-Port et Notre-Dame de la Garde.
Pour monter départ depuis l’arrêt Vieux-Port Ballard
• Premier départ 18 h 45
• Dernier départ 20 h
• Une navette toutes les 15 minutes
Pour redescendre après la célébration
Départ depuis l’arrêt du bus 60 Notre-Dame de la Garde parking P1
• Premier départ 22 h
• Dernier départ minuit
• Une navette toutes les 15 minutes
• Arrivée Vieux-Port Ballard .
place du Colonel Edon Basilique Notre-Dame de la Garde Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 13 40 80 contact@notredamedelagarde.com
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English :
The basilica being dedicated to the Virgin Mary, the celebration of the Assumption is every year a strong moment.
L’événement Fête de l’Assomption à Notre-Dame de la Garde Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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