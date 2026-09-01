Journée Portes Ouvertes Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement
samedi 12 septembre 2026 · Théâtre Marie-Jeanne · Marseille 6e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 6e Arrondissement
Journée Portes Ouvertes
Samedi 12 septembre 2026 de 14h à 19h. Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 19:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Venez découvrir le théâtre Marie-Jeanne et son équipe tout au long de l’après-midi, échanger, boire un verre, accueillis par les créatures maison .
de 14h à 19h
Journée Portes Ouvertes
Venez découvrir le théâtre Marie-Jeanne et son équipe tout au long de l’après-midi, échanger, boire un verre, accueillis par les créatures maison .
De 14h à 16h Rencontres
– Visite guidée du théâtre par les personnages maison et rencontre avec l’équipe artistique.
– Renseignements et inscriptions pour les ateliers enfants et ados.
– Inscription à l’atelier d’essai de 16h30 (vous pouvez également vous inscrire en ligne depuis le bas de cette page)
De 16h30 à 18h Pratiques
– Atelier d’essai pour les thématiques adultes expressionnisme/masque, clown et bouffon.
– Démonstrations par les ancien·ne·s élèves comédien·ne·s
A 18h00 Autour d’un verre
Apéro (petit buffet offert par le théâtre Marie-Jeanne)
Inscriptions aux activités adultes.
Informations sur les stages de l’année.
Information sur la programmation du théâtre Marie-Jeanne. .
Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 28 15 84 tmj.theatremariejeanne@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come discover the Marie-Jeanne Theater and its team throughout the afternoon, chat, have a drink, and be welcomed by the “house creatures.”
L’événement Journée Portes Ouvertes Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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