Journée Portes Ouvertes Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 6e Arrondissement

Journée Portes Ouvertes

Samedi 12 septembre 2026 de 14h à 19h. Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 19:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Venez découvrir le théâtre Marie-Jeanne et son équipe tout au long de l’après-midi, échanger, boire un verre, accueillis par les créatures maison .

de 14h à 19h

Journée Portes Ouvertes



Venez découvrir le théâtre Marie-Jeanne et son équipe tout au long de l’après-midi, échanger, boire un verre, accueillis par les créatures maison .



De 14h à 16h Rencontres



– Visite guidée du théâtre par les personnages maison et rencontre avec l’équipe artistique.

– Renseignements et inscriptions pour les ateliers enfants et ados.

– Inscription à l’atelier d’essai de 16h30 (vous pouvez également vous inscrire en ligne depuis le bas de cette page)



De 16h30 à 18h Pratiques



– Atelier d’essai pour les thématiques adultes expressionnisme/masque, clown et bouffon.

– Démonstrations par les ancien·ne·s élèves comédien·ne·s



A 18h00 Autour d’un verre



Apéro (petit buffet offert par le théâtre Marie-Jeanne)

Inscriptions aux activités adultes.

Informations sur les stages de l’année.

Information sur la programmation du théâtre Marie-Jeanne. .

Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 28 15 84 tmj.theatremariejeanne@gmail.com

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English :

Come discover the Marie-Jeanne Theater and its team throughout the afternoon, chat, have a drink, and be welcomed by the “house creatures.”

L’événement Journée Portes Ouvertes Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille