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AGENDA · Marseille 6e Arrondissement

Open Mic Night Artless Gallery & English Bookstore Marseille 6e Arrondissement

jeudi 10 septembre 2026 · Artless Gallery & English Bookstore · Marseille 6e Arrondissement

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Artless Gallery & English Bookstore
Adresse
1 rue Ferdinand Rey
Ville
13006 Marseille 6e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Marseille 6e Arrondissement

Open Mic Night

Jeudi 10 septembre 2026 à partir de 19h30. Artless Gallery & English Bookstore 1 rue Ferdinand Rey Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 19:30:00
fin : 2026-09-10

Date(s) :
2026-09-10

Soirée Scène Ouverte.
Stand-up, poésie, musique et danse au programme !
Vivez une soirée créative, chaleureuse et inspirante — en anglais.
Ouvert à tous·tes !   .

Artless Gallery & English Bookstore 1 rue Ferdinand Rey Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 16 29 83 30  contact@artlessgallery.com

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English :

Open Mic Night
With stand up, poetry, music & dance!

L’événement Open Mic Night Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille

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