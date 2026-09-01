Open Mic Night Artless Gallery & English Bookstore Marseille 6e Arrondissement
jeudi 10 septembre 2026 · Artless Gallery & English Bookstore · Marseille 6e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 6e Arrondissement
Open Mic Night
Jeudi 10 septembre 2026 à partir de 19h30. Artless Gallery & English Bookstore 1 rue Ferdinand Rey Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 19:30:00
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
Soirée Scène Ouverte.
Stand-up, poésie, musique et danse au programme !
Vivez une soirée créative, chaleureuse et inspirante — en anglais.
Ouvert à tous·tes ! .
Artless Gallery & English Bookstore 1 rue Ferdinand Rey Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 16 29 83 30 contact@artlessgallery.com
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English :
Open Mic Night
With stand up, poetry, music & dance!
L’événement Open Mic Night Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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