Ban des Vendanges des Côtes du Rhône Avignon

Ban des Vendanges des Côtes du Rhône

Place du Palais des Papes Avignon Vaucluse

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29 00:00:00

2026-08-29

Le Ban des Vendanges des Côtes du Rhône est la fête de lancement de la vendange dans la vallée du Rhône, principale manifestation bachique, culturelle et festive organisée le dernier samedi d’août.

Place du Palais des Papes Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

English : Côtes du Rhône wine festival

The Ban des Vendanges des Côtes du Rhône is the Rhône Valley’s main wine-growing, cultural and festive event, held on the last Saturday in August.

