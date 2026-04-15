Bando, Salle Pannonica, Nantes

Bando Lundi 18 mai, 21h00 Salle Pannonica Loire-Atlantique

5 € à 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T21:00:00+02:00 – 2026-05-18T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-18T21:00:00+02:00 – 2026-05-18T23:00:00+02:00

Le festival Printemps coréen : Un rendez-vous privilégié avec la culture coréenne, qui propose chaque année une programmation pluridisciplinaire mettant en lumière la richesse des cultures traditionnelles et contemporaines du pays du matin calme. Le festival développe une politique de création partagée entre artistes coréens et nantais au travers de résidences et soutiens à la création.

Bando : L’expression « Baegakjijang », qui signifie « le meilleur de tous les instruments », est depuis longtemps louée par les érudits coréens, en référence au geomungo, un instrument connu pour son élégance sobre depuis l’époque de Goguryeo. Depuis, cet instrument se retrouve dans de nombreux groupes aux esthétiques diverses.

L’un d’eux, Bando, a récemment fait ses débuts en sortant l’album « Shape of the Land », primé en Corée. Dirigé par la compositrice et joueuse de geomungo Hwang Jin-ah, le quartet intègre les caractéristiques géographiques du pays (la mer, le fleuve, l’île, la rizière, la route…) dans son identité musicale, comme le reflète le nom du groupe : bando signifiant « péninsule » en coréen

> Gina Hwang : geomungo / Simun Lee : guitare / Sungwan Kim : saxophone / Soojune Kim : batterie

Ouverture des portes à 20h30 – Concert à 21h

Salle Pannonica 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.pannonica.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@pannonica.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 72 10 10 »}]

Dans le cadre du Printemps coréen Pannonica Printemps coréen