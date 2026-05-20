Colmar

Banned from Utopia Tribute Frank Zappa

19 Rue des Jardins Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-09 20:00:00

fin : 2026-10-09 22:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Dès la disparition de Frank Zappa, quelques uns de ses compagnons de jeu ont formé le groupe BANNED FROM UTOPIA pour propager un répertoire marqué du sceau de l’inventivité.

Frank Zappa, génial compositeur américain a fait des petits. Dès sa disparition, quelques uns de ses compagnons de jeu ont formé le groupe BANNED FROM UTOPIA pour propager un répertoire marqué du sceau de l’inventivité. Tous les membres ont joué avec l’interprète. Lorgnant aussi bien du côté du jazz que de la musique expérimentale ou électronique, Zappa l’avant-gardiste laisse aussi le souvenir d’un guitariste d’exception, dont la virtuosité laisse pantois. Comment oublier ses solos, vertigineux, échevelés, qui paraissaient ne jamais devoir s’arrêter ! Les concerts où il se produisait plongeaient les spectateurs dans un état de quasi transe. C’est sur les traces de cet état d’esprit si particulier, où la musique est conçue comme une expérience à vivre à plusieurs, que s’engagent les musiciens de Banned from Utopia. Au programme de leur session, les grands classiques devenus cultes et le désir de faire passer dans leurs notes une énergie identique à l’original. Bref, un véritable retour aux sources ! .

19 Rue des Jardins Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 21 61 80

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English :

As soon as Frank Zappa passed away, a few of his fellow musicians formed BANNED FROM UTOPIA to spread a repertoire marked by the seal of inventiveness.

L’événement Banned from Utopia Tribute Frank Zappa Colmar a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme de Colmar