Banquet des vendanges RD 10 Cadillac-sur-Garonne
vendredi 16 octobre 2026 · RD 10 · Cadillac-sur-Garonne
Informations pratiques
Cadillac-sur-Garonne
Banquet des vendanges
RD 10 Maison des Vins Cadillac-sur-Garonne Gironde
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 19:00:00
fin : 2026-10-16 22:00:00
Date(s) :
2026-10-16
Vignobles en Scène s’invite à la Maison des Vins de Cadillac pour célébrer la fin des vendanges !
Après des semaines de travail dans les vignes, il est temps de se retrouver autour d’une grande table pour fêter ensemble la fin des récoltes. Au cœur de la chartreuse de la Maison des Vins de Cadillac, venez partager un banquet convivial et gourmand, dans une ambiance chaleureuse et festive, en compagnie de deux vignerons de notre territoire.
À partir de 19h, deux vignerons vous accueillent pour échanger avec vous, raconter leur millésime et vous faire découvrir leurs vins, dans le même esprit que les Apéros Vignerons simplicité, convivialité et plaisir du partage.
Menu
Soupe ou salade su terroir
Cochon à la broche accompagné de pommes de terre forestière et haricots verts Sauce aux champignons
Dessert tourtière aux pommes flambée ou non.
Café
réservation obligatoire jusqu’au 09/10 .
RD 10 Maison des Vins Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 98 19 20 contact@maisondesvinsdecadillac.com
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English : Banquet des vendanges
L’événement Banquet des vendanges Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-08-31 par La Gironde du Sud
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