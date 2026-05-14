Visite et dégustation au château ducal de Cadillac Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne

Cadillac-sur-Garonne

Visite et dégustation au château ducal de Cadillac

Place de la Libération Château ducal de Cadillac Cadillac-sur-Garonne Gironde

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 11:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-09-05 2026-10-24 2026-11-07

Découvrez le château ducal de Cadillac en mode vins, accompagné d’une dégustation !

En famille ou entre amis, accompagnés d’un guide conférencier, découvrez la riche histoire du château ducal de Cadillac en mode vin .

Après cette immersion captivante, rendez-vous dans les cuisines historiques du monument pour une dégustation de vins locaux en partenariat avec notre voisin La Cave !

Une expérience mêlant partage, découverte et convivialité vous attend dans un cadre chargé d’histoire.

1h30

Dès 10 ans .

Place de la Libération Château ducal de Cadillac Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 69 58 chateau.cadillac@monuments-nationaux.fr

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English : Visite et dégustation au château ducal de Cadillac

L’événement Visite et dégustation au château ducal de Cadillac Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-05-06 par La Gironde du Sud