Visite et dégustation au château ducal de Cadillac Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne
Visite et dégustation au château ducal de Cadillac Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne samedi 5 septembre 2026.
Cadillac-sur-Garonne
Visite et dégustation au château ducal de Cadillac
Place de la Libération Château ducal de Cadillac Cadillac-sur-Garonne Gironde
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 11:00:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-09-05 2026-10-24 2026-11-07
Découvrez le château ducal de Cadillac en mode vins, accompagné d’une dégustation !
En famille ou entre amis, accompagnés d’un guide conférencier, découvrez la riche histoire du château ducal de Cadillac en mode vin .
Après cette immersion captivante, rendez-vous dans les cuisines historiques du monument pour une dégustation de vins locaux en partenariat avec notre voisin La Cave !
Une expérience mêlant partage, découverte et convivialité vous attend dans un cadre chargé d’histoire.
1h30
Dès 10 ans .
Place de la Libération Château ducal de Cadillac Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 69 58 chateau.cadillac@monuments-nationaux.fr
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English : Visite et dégustation au château ducal de Cadillac
L’événement Visite et dégustation au château ducal de Cadillac Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-05-06 par La Gironde du Sud
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