Le Château des 5 Sens Château ducal Cadillac-sur-Garonne
Le Château des 5 Sens Château ducal Cadillac-sur-Garonne jeudi 14 mai 2026.
Cadillac-sur-Garonne
Le Château des 5 Sens
Château ducal 4 place de la Libération Cadillac-sur-Garonne Gironde
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 15:00:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14 2026-08-22
En famille, participez à une visite sensorielle interactive pour découvrir l’histoire du château ducal de Cadillac et de ses collections.
Odorat, ouïe, toucher, goût et vue sauront être mis à contribution pour le plus grand bonheur des visiteurs !
De 3 à 6 ans avec un parent accompagnateur. .
Château ducal 4 place de la Libération Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 69 58
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English :
L’événement Le Château des 5 Sens Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-05-05 par La Gironde du Sud
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