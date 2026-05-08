Le Château des 5 Sens Château ducal Cadillac-sur-Garonne

Cadillac-sur-Garonne

Le Château des 5 Sens

Château ducal 4 place de la Libération Cadillac-sur-Garonne Gironde

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 15:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14 2026-08-22

En famille, participez à une visite sensorielle interactive pour découvrir l’histoire du château ducal de Cadillac et de ses collections.

Odorat, ouïe, toucher, goût et vue sauront être mis à contribution pour le plus grand bonheur des visiteurs !

De 3 à 6 ans avec un parent accompagnateur. .

Château ducal 4 place de la Libération Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 69 58

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English :

L’événement Le Château des 5 Sens Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-05-05 par La Gironde du Sud