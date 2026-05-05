L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Maison des Vins de Cadillac, Maison des Vins de Cadillac, Cadillac-sur-Garonne

L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Maison des Vins de Cadillac 5 – 7 juin Maison des Vins de Cadillac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

La maison des vins

La maison des vins aussi appelée, « La Closière », chartreuse du XVIIIe siècle, abrite le Musée de la Vigne et du Vin des appellations contrôlées Premières Côtes de Bordeaux, Cadillac Côtes de Bordeaux et Cadillac, située sur les coteaux qui dominent la rive droite de la Garonne.

Maison des Vins de Cadillac D 10 33410 Cadillac-sur-Garonne Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@maisondesvinsdecadillac.com »}]

La maison des vins

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