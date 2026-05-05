L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Maison des Vins de Cadillac, Maison des Vins de Cadillac, Cadillac-sur-Garonne
L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Maison des Vins de Cadillac, Maison des Vins de Cadillac, Cadillac-sur-Garonne vendredi 5 juin 2026.
L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Maison des Vins de Cadillac 5 – 7 juin Maison des Vins de Cadillac Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
La maison des vins
La maison des vins aussi appelée, « La Closière », chartreuse du XVIIIe siècle, abrite le Musée de la Vigne et du Vin des appellations contrôlées Premières Côtes de Bordeaux, Cadillac Côtes de Bordeaux et Cadillac, située sur les coteaux qui dominent la rive droite de la Garonne.
Maison des Vins de Cadillac D 10 33410 Cadillac-sur-Garonne Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@maisondesvinsdecadillac.com »}]
La maison des vins
DR
À voir aussi à Cadillac-sur-Garonne (Gironde)
- Stage clown Cadillac-sur-Garonne 8 mai 2026
- Visite théâtrale ducalée Château ducal Cadillac-sur-Garonne 8 mai 2026
- Love Story au château Ducal Château ducal Cadillac-sur-Garonne 10 mai 2026
- Drôles de meubles, Ça déménage avec le Mobilier national ! Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne 22 mai 2026
- Journées portes ouvertes dans la région des Premières Côtes de Bordeaux Maison des vins de Cadillac Cadillac-sur-Garonne 6 juin 2026