Visite thématique Portraits de femmes Château Ducal Cadillac-sur-Garonne

Cadillac-sur-Garonne

Visite thématique Portraits de femmes

Château Ducal 4 Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne Gironde

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31 2026-07-26 2026-10-04

Qu’elles soient reines, duchesses, détenues ou empruntées à la mythologie grecques, nombreuses sont les femmes dont l’histoire est liée au château ducal de Cadillac. Accompagnés d’une guide-conférencière, découvrez le monument sous un nouvel angle, celui de l’histoire des femmes qui ont vécu, de près ou de loin, au château. .

Château Ducal 4 Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 69 58 reservation.cadillac@monuments-nationaux.fr

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English : Visite thématique Portraits de femmes

L’événement Visite thématique Portraits de femmes Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-05-06 par La Gironde du Sud