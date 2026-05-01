Mission Commando au château Ducal Château ducal Cadillac-sur-Garonne
Mission Commando au château Ducal Château ducal Cadillac-sur-Garonne samedi 30 mai 2026.
Cadillac-sur-Garonne
Mission Commando au château Ducal
Château ducal 4 place de la Libération Cadillac-sur-Garonne Gironde
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Espions d’un jour, résolvez en famille une enquête haletante au château ducal de Cadillac !
Oh, non! L’infâme organisation de super vilains E.V.I.L a créé des plans d’une machine pour détruire le monde et il n’y a que vous, les meilleurs agents secrets de France pour pouvoir mettre la main sur ce document.
Aidez l’agent M à explorer l’histoire du château ducal de Cadillac et déchiffrez ces énigmes pour trouver la signification d’un mystérieux symbole qui vous permettra de déjouer les plans de l’organisation E.V.I.L… Affaire à suivre !
De 6 à 12 ans accompagné d’un adulte.
Durée: 1h .
Château ducal 4 place de la Libération Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 69 58
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English :
L’événement Mission Commando au château Ducal Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-05-05 par La Gironde du Sud
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