Cadillac-sur-Garonne

Stage clown

Cadillac-sur-Garonne Gironde

Tarif : 180 – 180 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-10

Avec l’Atelier Expression des 2 Rives,

groupe de 5 à 10 personnes, tous niveaux bienvenus ! .

Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 76 66 28 flohamm@orange.fr

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English : Stage clown

L’événement Stage clown Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-04-30 par La Gironde du Sud