Stage clown Cadillac-sur-Garonne
Stage clown Cadillac-sur-Garonne vendredi 8 mai 2026.
Cadillac-sur-Garonne
Stage clown
Cadillac-sur-Garonne Gironde
Tarif : 180 – 180 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-10
Avec l’Atelier Expression des 2 Rives,
groupe de 5 à 10 personnes, tous niveaux bienvenus ! .
Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 76 66 28 flohamm@orange.fr
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English : Stage clown
L’événement Stage clown Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-04-30 par La Gironde du Sud
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