Visite théâtrale ducalée Château ducal Cadillac-sur-Garonne
Visite théâtrale ducalée Château ducal Cadillac-sur-Garonne vendredi 8 mai 2026.
Cadillac-sur-Garonne
Visite théâtrale ducalée
Château ducal 4 place de la Libération Cadillac-sur-Garonne Gironde
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-05-08 2026-07-14 2026-08-09 2026-09-27 2026-10-30
400 ans plus tard, le duc d’Epernon fait son grand retour sur ses terres au château ducal de Cadillac pour recruter ses nouveaux gardes. Et quel meilleur moyen pour comprendre l’histoire que de la vivre ? En famille, relevez les défis que le duc vous réserve pour tenter d’intégrer sa garde personnelle !
1h15 ; dès 7 ans .
Château ducal 4 place de la Libération Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 69 58
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English : Visite théâtrale ducalée
L’événement Visite théâtrale ducalée Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-04-30 par La Gironde du Sud
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