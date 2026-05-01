Visite théâtrale ducalée Château ducal Cadillac-sur-Garonne

Cadillac-sur-Garonne

Visite théâtrale ducalée

Château ducal 4 place de la Libération Cadillac-sur-Garonne Gironde

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 14:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-05-08 2026-07-14 2026-08-09 2026-09-27 2026-10-30

400 ans plus tard, le duc d’Epernon fait son grand retour sur ses terres au château ducal de Cadillac pour recruter ses nouveaux gardes. Et quel meilleur moyen pour comprendre l’histoire que de la vivre ? En famille, relevez les défis que le duc vous réserve pour tenter d’intégrer sa garde personnelle !

1h15 ; dès 7 ans .

Château ducal 4 place de la Libération Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 69 58

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English : Visite théâtrale ducalée

L’événement Visite théâtrale ducalée Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-04-30 par La Gironde du Sud