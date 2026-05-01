Les 120 ans du club de rugby de Cadillac-sur-Garonne Cadillac-sur-Garonne
Les 120 ans du club de rugby de Cadillac-sur-Garonne Cadillac-sur-Garonne samedi 30 mai 2026.
Cadillac-sur-Garonne
Les 120 ans du club de rugby de Cadillac-sur-Garonne
Avenue du Pont Cadillac-sur-Garonne Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
A l’occasion de ses 120 ans, le club de rugby de Cadillac-sur-Garonne vous invite à une journée festive et conviviale ouverte à tous ! Petits et grands pourront profiter des animations des structures gonflables, tournoi amical et démonstration de rugby. Les passionnés auront l’occasion de découvrir une exposition de voitures anciennes. Une restauartion sera proposée sur réservation (avec Helloasso) pour partager un moment gourmand. La soirée se poursuivra en musique avec un concert et un DJ. .
Avenue du Pont Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 81 58 97
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English : Les 120 ans du club de rugby de Cadillac-sur-Garonne
L’événement Les 120 ans du club de rugby de Cadillac-sur-Garonne Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-05-15 par La Gironde du Sud
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