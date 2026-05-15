Grand concert de trompes de chasse Cadillac-sur-Garonne
Grand concert de trompes de chasse Cadillac-sur-Garonne vendredi 5 juin 2026.
Cadillac-sur-Garonne
Grand concert de trompes de chasse
Rue du Gén de Gaulle Cadillac-sur-Garonne Gironde
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Au profit de la restauration de l’église Saint-Martin de Cadillac-sur-Garonne le clocher et sa chapelle.
Il se déroulera au sein de l’église un grand concert de trompes de chasse avec les veneurs d’Epernon. .
Rue du Gén de Gaulle Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 98 02 10
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English : Grand concert de trompes de chasse
L’événement Grand concert de trompes de chasse Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-05-15 par La Gironde du Sud
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