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Grand concert de trompes de chasse Cadillac-sur-Garonne

Grand concert de trompes de chasse Cadillac-sur-Garonne

Grand concert de trompes de chasse Cadillac-sur-Garonne vendredi 5 juin 2026.

Adresse : Rue du Gén de Gaulle

Ville : 33410 Cadillac-sur-Garonne

Département : Gironde

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Cadillac-sur-Garonne

Grand concert de trompes de chasse

Rue du Gén de Gaulle Cadillac-sur-Garonne Gironde

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Au profit de la restauration de l’église Saint-Martin de Cadillac-sur-Garonne le clocher et sa chapelle.
Il se déroulera au sein de l’église un grand concert de trompes de chasse avec les veneurs d’Epernon.   .

Rue du Gén de Gaulle Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 98 02 10 

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English : Grand concert de trompes de chasse

L’événement Grand concert de trompes de chasse Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-05-15 par La Gironde du Sud

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