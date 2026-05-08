Cadillac-sur-Garonne

Printemps des cimetières

Cimetière des oubliés Cadillac-sur-Garonne Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:30:00

fin : 2026-05-10 17:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Souvent méconnu et évité, le patrimoine funéraire est pourtant présent dans notre quotidien. Initiée en 2016, la manifestation nationale du Printemps des Cimetières permet de valoriser ce patrimoine en permettant au grand public de découvrir les richesses patrimoniales méconnues de ces lieux.

Cadillac-sur-Garonne vous ouvre les portes du Cimetière des Oubliés. Inscrit au Monuments Historique depuis 2010, il est l’un des rares témoignages des gueules cassées et mutilés du cerveau , ces combattant abîmés par la guerre. L’espace d’interprétation mémoriel offre les clés pour comprendre l’histoire du lieu.

Au programme, des visites guidées le samedi 9 mai et dimanche 10 mai 2026 à 14h30 et 16h30.

Les visites sont gratuites et sans inscription. .

Cimetière des oubliés Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 98 02 10

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English :

L’événement Printemps des cimetières Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-05-05 par La Gironde du Sud