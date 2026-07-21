Ronde de nuit Cadillac-sur-Garonne
samedi 12 septembre 2026 · Cadillac-sur-Garonne
Informations pratiques
Cadillac-sur-Garonne
Ronde de nuit
Bastide, jardin du château Cadillac-sur-Garonne Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 21:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Évènement phare de la ville, la Ronde de Nuit se veut un spectacle théâtral populaire et familial, où l’humour partage la vedette avec le patrimoine bâti de la ville en toile de fond.
Le thème de cette année Cadillac à travers les siècles.
Cet événement revisite le patrimoine de la ville en intégrant fiction, humour et décalage. Une déambulation aux flambeaux conduit les spectateurs sur différentes scènes au sein de Cadillac. Un feu d’artifice sera visible du parc de Closière. .
Bastide, jardin du château Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 98 02 10 communication@cadillacsurgaronne.com
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English : Ronde de nuit
L’événement Ronde de nuit Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-07-21 par La Gironde du Sud
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