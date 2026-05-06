Visite guidée du Château Ducal de Cadillac + film Cadillac-sur-Garonne
Visite guidée du Château Ducal de Cadillac + film Cadillac-sur-Garonne dimanche 30 août 2026.
Cadillac-sur-Garonne
Visite guidée du Château Ducal de Cadillac + film
4 Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 16:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Découvrez les drôles de meubles du Mobilier national en compagnie d’une guide-conférencière !
Dans le cadre de l’exposition Drôles de meubles, ça déménage avec le Mobilier national , suivez une visite guidée passionnante sur les pièces exposés au rez-de-cour du château ducal de Cadillac !
Accompagnés d’une guide, plongez dans les univers artistiques de ces meubles pour le moins singuliers et étonnants ! Gravure, graffiti, plumes, perles tant d’approches design à décrypter et de liens à découvrir avec l’histoire du château…
La visite du 27 Juin sera jumelée avec la projection d’un film au cinéma Lux à l’issue de la visite.
A partir de 12 ans.
1h30. .
4 Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 69 58 chateau.cadillac@monuments-nationaux.fr
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English : Visite guidée du Château Ducal de Cadillac + film
L’événement Visite guidée du Château Ducal de Cadillac + film Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-05-06 par La Gironde du Sud
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