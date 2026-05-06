Cadillac-sur-Garonne

Visite guidée du Château Ducal de Cadillac + film

4 Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 16:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Découvrez les drôles de meubles du Mobilier national en compagnie d’une guide-conférencière !

Dans le cadre de l’exposition Drôles de meubles, ça déménage avec le Mobilier national , suivez une visite guidée passionnante sur les pièces exposés au rez-de-cour du château ducal de Cadillac !

Accompagnés d’une guide, plongez dans les univers artistiques de ces meubles pour le moins singuliers et étonnants ! Gravure, graffiti, plumes, perles tant d’approches design à décrypter et de liens à découvrir avec l’histoire du château…

La visite du 27 Juin sera jumelée avec la projection d’un film au cinéma Lux à l’issue de la visite.

A partir de 12 ans.

1h30. .

4 Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 69 58 chateau.cadillac@monuments-nationaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée du Château Ducal de Cadillac + film

L’événement Visite guidée du Château Ducal de Cadillac + film Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-05-06 par La Gironde du Sud