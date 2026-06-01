Fermes en Fête – Spiru’Bulle, Spiru’Bulle, 6 Chemin des Hourquets, Cadillac-sur-Garonne

Fermes en Fête – Spiru’Bulle Samedi 6 juin, 10h00 Spiru’Bulle, 6 Chemin des Hourquets Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Ouverture de 10h à 18h.

Visite guidée de l’exploitation, projection

d’un film montrant la récolte et les différentes étapes de la production, observation

de la spiruline au microscope. Dégustation et vente de spiruline. Départ des

visites (durée 1h30) : 10h / 14h / 16h. Hébergement nuits en bulles insolites en

pleine nature.

Spiru’Bulle, 6 Chemin des Hourquets 31210 Les Toureilles Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 78 78 80 12 »}]

Producteur de spiruline

DR