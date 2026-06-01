Fermes en Fête – Spiru’Bulle, Spiru’Bulle, 6 Chemin des Hourquets, Cadillac-sur-Garonne
Fermes en Fête – Spiru’Bulle, Spiru’Bulle, 6 Chemin des Hourquets, Cadillac-sur-Garonne samedi 6 juin 2026.
Fermes en Fête – Spiru’Bulle Samedi 6 juin, 10h00 Spiru’Bulle, 6 Chemin des Hourquets Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Ouverture de 10h à 18h.
Visite guidée de l’exploitation, projection
d’un film montrant la récolte et les différentes étapes de la production, observation
de la spiruline au microscope. Dégustation et vente de spiruline. Départ des
visites (durée 1h30) : 10h / 14h / 16h. Hébergement nuits en bulles insolites en
pleine nature.
Spiru’Bulle, 6 Chemin des Hourquets 31210 Les Toureilles Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 78 78 80 12 »}]
Producteur de spiruline
DR
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